"Для жителей края этого вполне достаточно. Но с начала года наш край уже посетили 16 млн туристов. Мы не отправляем домой заболевших гостей Кубани, а лечим в наших ковидных госпиталях. Конечно, это огромная нагрузка на экономику и в целом всю систему здравоохранения", — сказал Кондратьев.

Поэтому важно, чтобы вакцинировалось как можно больше людей, отметил он.

"И моя задача — не запретить въезд на курорты, а не допустить вспышки заболевания. Для этого и ввели новые ограничительные меры. У каждого есть выбор: проигнорировать вакцинацию и сидеть дома, либо сделать прививку и отдыхать на курортах Краснодарского края", — пояснил Кондратьев.

Он добавил, что, когда вводил ограничения, от коллег поступали предложения закрыть регион.

"Но задача сегодня — не закрыться и не закрыть санаторно-курортную отрасль, которая является важной частью экономики края. Моя задача — не запретить въезд на курорты края, а ограничительными мерами лишь подтолкнуть людей к вакцинации. Тем более, что для этого созданы все условия: с 1 августа в каждом отеле есть комнаты, где можно привиться", — сказал губернатор.