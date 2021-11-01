По данным СМИ, в понедельник в страну должны будут прибыть тысячи туристов. Таиланд открылся для вакцинированных путешественников из 63 стран и территорий, которые теперь смогут попасть в страну без обязательного карантина в отеле, который требовался ранее.

Россия не вошла в перечень стран, туристам из которых не нужно соблюдать карантин.

При этом россияне, привитые "Спутником V", с 1 сентября также прибывают на отдых без прохождения карантина, но с обязательным нахождением в пределах обозначенных территорий на протяжении семи ночей. С 1 ноября число таких туристических провинций увеличилось до 17.

Ожидается, что в следующем году число туристов возрастет до 15 млн, а туристический сектор заработает более $30 млрд. Ранее Таиланд посещали до 40 млн туристов ежегодно, однако в 2020 году это число сократилось на 80%.

За весь период пандемии в Таиланде было выявлено более 1,9 млн случаев заражения корнавирусом и около 19 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили около 42% населения.