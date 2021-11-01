Рейсы могут быть открыты из Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Казани, Уфы, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. По каждому направлению можно будет летать до двух раз в неделю.

Допуск из Москвы в Дубай с частотой до 14 раз в неделю получила "дочка" "Аэрофлота" — "Победа".

До семи раз в неделю "Аэрофлот" сможет летать из Санкт-Петербурга в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, также следует из приказа. Третья авиакомпания группы — "Россия" — сможет увеличить число рейсов на этих направлениях с 7 до 21. Кроме того, "Россия" получила право нарастить число полетов в эти же города из Москвы — с нынешних 14 до 21.