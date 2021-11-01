На открытии присутствовал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

"За рекордные сроки в течение одного сезона удалось построить ВПП, протяженностью 3,6 тыс. метров, которая может принимать и выпускать практически все типы воздушных судов: пассажирских и грузовых", — сказал Нерадько.

Как уточняют власти региона, объект сертифицирован и уже введен в строй.

"Мы помним, какие дискуссии здесь были, как принималось решение полностью закрыть аэропорт Нерюнгри на четыре месяца. Было много сомнений и споров, но я рад, что мы пришли тогда к взвешенному совместному решению. Уже с 1 ноября начнут летать первые рейсы", — приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

Реконструкция аэропорта будет продолжена, следующий этап — завершение строительства здания аэровокзального комплекса.

"Новый аэровокзал будет сдан в конце 2022 года. Действующий пассажирский терминал пока располагается в переоборудованном ангаре пропускающего 100 человек в час", — говорится в сообщении.

Пропускная способность строящегося двухэтажного терминала увеличится в 3 раза. Готовность объекта почти 80%, площадь здания 9 тыс. кв.м.

Как сообщалось, в 2019 году аэропорт Нерюнгри был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

По проекту предусмотрена реконструкция ВПП, строительство нового аэровокзального комплекса с пропускной способностью 300 пассажиров в час, склада ГСМ, аварийно-спасательной станции. На эти цели из федерального бюджета выделено 7,4 млрд рублей.

Изначально работы планировалось завершить до конца 2022 года.

Аэропорт "Нерюнгри" (он же "Чульман") — самый южный авиаузел Якутии. Имеет две ВПП — грунтовую для вертолетов и бетонную (длиной 3,6 км, шириной 45 м) для самолетов. Основными клиентами аэропорта из числа перевозчиков являются авиакомпании "Аврора", "Якутия", "Газпром-Авиа", "ИрАэро", "НордСтар" и "Сибирь" (S7 Airlines).

В зимний период аэропорт Нерюнгри зачастую становится запасным аэродромом для аэропорта Якутска.