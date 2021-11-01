"Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств "двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", — сказал Путин в субботу на саммите G20 в режиме видеоконференции.

Путин обратил внимание, что несмотря на решения "Группы двадцати", доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. "Это происходит, в том числе, из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств "двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", — сказал президент России.

Он также призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить процесс оценки качества новых вакцин и препаратов от коронавируса.

"Остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности", — сказал Путин, отметив, что "чем быстрее всё это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность".

В современных условиях недопустимы шаги, ущемляющие роль ВОЗ, заявил также президент РФ: "Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН".

Он отметил, что роль ВОЗ становится все более значимой с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире. "Ее (ВОЗ) деятельность, конечно, заслуживает всемирной поддержки", — подчеркнул Путин.