«Туристы, находящиеся в отеле по линии «Интуриста» оперативно перемещаются в другие средства размещения. Продажи туров в этот отель приостановлены. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, будет предложено альтернативное размещение», — рассказали в компании.

Там добавили, что все клиенты туроператора находятся в удовлетворительном состоянии.

40 российских туристов с пищевым отправлением были госпитализированы из отеля AMC Royal Hotel & Spa 5*в Хургаде. В воскресенье Минтуризма Египта закрыло отель.

В свою очередь, Роспотребнадзор поможет отравившимся в Египте россиянам подать иски к отелю. Также ведомство направило в Египет запросы по ситуации по линии МИД.