Отмечается, что юридическая поддержка касается подачи претензий и коллективных исков.

Как уточнили в пресс-службе, направить обращение люди могут через форму на сайте Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре добавили, что в Египет по линии МИД направлены запросы по ситуации.

40 российских туристов с пищевым отправлением были госпитализированы из отеля в Хургаде. В воскресенье Минтуризма Египта закрыло отель.

Пятизвездочный отель AMC Royal Hotel & Spa — один из популярных у российских туристов отелей Хургады. Судя по отзывам на сервисе Tripadvisor, туристы оценивают его на 4,5 балла из 5. Стоимость отдыха начинается от 37 тыс. за двоих на неделю.