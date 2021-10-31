"Среди туристов, отравившихся в гостинице, 17 человек – наши клиенты, которые обратились за медицинской помощью. Случай страховой, держим ситуацию на контроле", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева.

По ее словам, кто-то из россиян находится в клинике, кому-то из них медицинская помощь не понадобилась, но пациентов в тяжелом состоянии нет.

Ранее СМИ сообщили о массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal Hotel & Spa 5* в Хургаде, по последним данным, их число составляет 40 человек. Прокуратура уже начала расследование в гостинице.

Пятизвездочный отель AMC Royal Hotel & Spa — один из популярных у российских туристов отелей Хургады. Судя по отзывам на сервисе Tripadvisor, туристы оценивают его на 4,5 балла из 5. Стоимость отдыха начинается от 37 тыс. за двоих на неделю.