Заминированный автомобиль взорвался на въезде у контрольно-пропускного пункта рядом с отелем, ведущим в аэропорт.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

В конце декабря 2020 года при взрыве в аэропорту Адена погибли 22 человека. Это произошло вскоре после того, как там приземлился самолет, на борту которого находились члены нового йеменского правительства, возвращавшиеся из Саудовской Аравии. По данным AP, власти Йемена считают, что речь идет о террористической атаке. При этом никто из пассажиров правительственного самолета, на который была совершена атака, не пострадал.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.