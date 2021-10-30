Как сообщила пресс-служба музея, инцидент произошел на выходе из Главного штаба. "Между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу", — рассказали в пресс-службе.

В музее проходит служебное расследование инцидента.

Сотрудник, совершивший проступок, признал вину и раскаялся. "Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе — с новым режимом работы музея. Сотрудник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности", — говорится в сообщении.

Эрмитаж принес извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшими свидетелями происшествия.

В Петербурге с 30 октября объявлен локдаун. Музеи и театры принимают посетителей только по QR-кодам.