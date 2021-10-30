"Так, с понедельника по воскресенье включительно на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания. Исключение составляют те компании, которые будут принимать заказы дистанционно, работать на вынос и осуществлять доставку заказов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рестораны и бары, расположенные на территории гостиниц, смогут продолжить работу при условии доставки в номера или работы на вынос.

"Вводимые ограничения не распространяются на предприятия общественного питания, расположенные на территории аэропорта "Платов", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостановлена работа непродовольственных магазинов за исключением торгующих непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи.

Полностью запрещена работа в эти дни СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, спортзалов, плавательных бассейнов, аквапарков, ледовых катков, боулингов, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, за исключением театров и музеев.

Также на указанный период приостанавливается оказание ветеринарных и стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи.