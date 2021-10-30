"Один из пассажиров на стойке регистрации сообщил о якобы имеющейся у него гранате. Было выставлено оцепление, пассажир досмотрен. Гранаты при нем не нашли", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

После досмотра мужчину задержали. В свою очередь, в пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента. Аэропорт работает штатно. "В 11:26 мск у стойки информации гражданин сообщил сотруднику оперативной группы о наличии у него взрывного устройства. В ходе досмотра, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы, взрывчатое устройство не было обнаружено. Гражданин передан представителям правоохранительных органов. Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно", — сказали в пресс-службе.