"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом пассажиры, прибывающие в Тунис, независимо от их вакцинного статуса, обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс в аэропорту вылета. Дети до 12 лет освобождаются от предоставления теста", — рассказал представитель офиса Нежи Гуидер.

Он также добавил, что правило, при котором туристы освобождаются от самоизоляции, если их отдых организован туроператором, отменено.

Гуидер отметил, что все прибывающие в Тунис должны заблаговременно заполнить анкету на сайте https://app.e7mi.tn и представить подтверждающие документы авиакомпаниям, судоходным компаниям и другим пунктам доступа (пограничным постам) в цифровом или бумажном формате.

"Пассажиры могут быть подвергнуты выборочному экспресс-тесту (RDT-антиген), Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", — подчеркнул Гуидер.

Как сообщили в ведомстве, пассажиры, которые не были вакцинированы или привиты не полностью, должны соблюдать обязательную семидневную изоляцию за свой счет с предъявлением бронирования и подтверждением оплаты (ваучера) в одном из специальных центров изоляции, их список есть на сайте https://www.ontt.tn/ar/blagh. Ваучер должен включать расходы на трансфер из аэропорта в центр изоляции, проживание и дополнительный ПЦР-тест, который должен быть проведен на шестой день изоляции.

"В случае выявленного положительного теста прибывающий будет отправлен на изоляцию в специальный центр для носителей вируса. Важно отметить, что несовершеннолетние (до 18 лет), не сопровождаемые или сопровождающие вакцинированных взрослых, освобождаются от обязательного карантина", — пояснил Гуидер.

Полностью вакцинированные от коронавируса (не менее чем за 28 дней вакциной Janssen и за 14 дней до прибытия для остальных вакцин) освобождаются от обязательного карантина и должны предъявить справку, выданную органами здравоохранения страны проживания.

Россия с 9 ноября возобновляет на взаимной основе авиасообщение еще с девятью странами, среди них и Тунис.