Согласно новым ограничениям, руководителям гостиниц необходимо каждые три дня проводить тестирование на COVID-19 своих сотрудников, у которых нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенной инфекции за последние 6 месяцев. Допускать сотрудников к работе разрешается только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Кроме того, работодателей обязали в течение месяца не привлекать к очной работе сотрудников 60 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, а также не прошедших полный курс профилактической прививки.

За прошедшие сутки в Смоленской области зарегистрировано 596 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за весь период — 60 555. В настоящее время в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 14 403 человека, из них 12 444 — в режиме самоизоляции, 1 959 — в стационаре. Всего умерли 1 906 человек.