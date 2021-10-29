Рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам на воздушном судне Boeing-737-400. Вылет из Краснодара — в 8:55, прибытие на курорт — в 10:55. В обратном направлении самолёт будет вылетать в 03:35 и приземляться в Краснодаре в 7:35 (время местное).

"Египет — туристическое направление, которое россияне ждали много лет. И в настоящее время в России наблюдается ажиотажный спрос на полеты в Египет. При этом хотим особо отметить, что и иностранные авиакомпании все больше и больше начинают полеты в региональные аэропорты России, в частности начало полетов AlMasria в Краснодар, что подтверждает наличие высокого спроса на прямые рейсы. Стоит отметить, что для авиакомпании это первый в истории рейс в Краснодар, а для аэропорта — первый египетский перевозчик в истории", — цитирует пресс-служба начальника дирекции по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александра Никонова.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Сочи и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года аэропорт рассчитывает обслужить более 5 млн человек (рост в 1,6 раза относительно прошлого года, а в сравнении с "доковидным" 2019 годом — на 7,7%).

AlMasria Universal Airlines — частная египетская авиакомпания. На сегодня в парке два Airbus A320 и три Boeing-737. К новому году ожидается дополнительное поступление двух A330-300. Компания уже выполняет полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, из Минеральных Вод (Ставропольский край) в Шарм-эль-Шейх.

На курорты Египта из России уже летают египетские Egyptair и Air Cairo.