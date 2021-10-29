«Иностранным посетителям провинций Кханьхоа, Куангнам, Куангинь, а также города Дананг и острова Фукуок, выбранных в рамках пилотной программы по перезапуску международного туризма, не придется с ноября соблюдать семидневный карантин, если ПЦР-тест, сделанный по прибытии, будет отрицательным», — пишет издание.

Как отмечает газета, в первую неделю поездки туристы не должны покидать курорт и оговоренные места, им также следует воздержаться от лишних контактов с другими туристическими группами. Путешественники, которые приехали на отдых более чем на неделю, должны пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания. После получения отрицательного результата они смогут отправиться в другие провинции в рамках программы, если отели и билеты были забронированы заранее.

«Если туристы хотят посетить места, которые не включены в пилотную программу, то им необходимо обратиться в турагентство, проинформировать власти в принимающих регионах для мониторинга здоровья и, при необходимости, соблюдения карантина. В рамках тестового режима можно путешествовать по Вьетнаму до 90 дней», — пишет Vietnam Plus.

Въезд во Вьетнам будет разрешен иностранным туристам только в составе организованных туристических групп. Им потребуется сертификат о полной вакцинации от коронавируса («Спутник V» одобрен), которая должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до поездки и не ранее чем за год. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном в течение года заболевании. Всем прибывающим потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Кроме того, путешественникам нужно оформить туристическую страховку с покрытием в $50 тыс.

Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом 27 января, были запланированы рейсы из Москвы в столицу Ханой (два раза в неделю), однако они не выполняются. Пока добраться на Фукуок или в Дананг можно с двумя пересадками в Стамбуле и Хошимине.