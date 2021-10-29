"Сегодня утром у морского побережья была обнаружена пустая моторная лодка. Установлено, что в ней могли находиться два человека, предположительно, дайверы. Для их поиска была организована спасательная операция", — сказал Баранов.

По его словам, в море направлены три катера регионального МЧС. В том числе с водолазами. В небо поднят вертолет Ка-32.

"С учетом того, что дайверы могут быть одеты в гидрокостюмы, а также хорошей солнечной погоды, они могут быть найдены живыми", — заключил Баранов.

В Калининградской области дайверы, занимающиеся нелегальной и запрещенной добычей янтаря с морского дна, нередко гибнут во время этого промысла.