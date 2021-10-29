"На территории Саратовской области в связи с сохранением напряженной эпидемиологической обстановки пролонгировано действие ограничительных мер", — написал Бусаргин.

Так, по 14 ноября работа предприятий общепита по-прежнему запрещена с 23:00 до 6:00 за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов, а также обслуживания в аэропорту, на железнодорожном-и-автовокзалах, АЗС и в придорожных кафе.

Приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах.

Прием и размещение организованных групп детей и подростков по-прежнему запрещены в гостиницах региона.

Исключение сделано для организации отдыха и оздоровления детей.

Прекращено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общепита.

В регионе с 29 октября введены QR-коды для посещения спортивных, развлекательных заведений, кафе и ресторанов.

По информации регионального Минздрава, за последние сутки в области зарегистрировано 533 случая заражения коронавирусом, выздоровели 387 человек, скончались 30.