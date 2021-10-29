"За первые 6 месяцев этого года пассажирские авиакомпании совокупно получили операционный убыток 53,9 млрд рублей", — сообщил "Интерфаксу" вице-президент АЭВТ Борис Шокуров. Этот же показатель за I полугодие 2020 года АЭВТ оценивала в более 120 млрд руб., за весь прошлый год — в 197 млрд руб.

Пассажиропоток авиакомпаний за I полугодие этого года составил 44 млн человек, что на 58% больше, чем за тот же период 2020-го и на 24% меньше, чем в январе-июне "доковидного" 2019-го, следует из данных Росавиации. За январь-сентябрь российские авиакомпании перевезли 83,6 млн пассажиров (+59% г/г; -16% к 2019 г.). По прогнозу Минтранса, к концу 2021 года будет перевезено около 100 млн человек, включая 88 млн на внутренних авиалиниях.

Предсказать финансовые результаты авиакомпаний в III квартале проблематично, считает Шокуров: "С одной стороны, повышенный спрос на внутренние перевозки, с другой — стремительный рост цен на керосин, даже относительно 2019 года, и достаточно низкие тарифы на билеты". В АЭВТ надеются, что в III квартале перевозчики смогут сократить убыток, однако, напоминает Шокуров, впереди традиционно убыточный IV квартал.

Как сообщалось, крупнейшая авиакомпания РФ "Аэрофлот" получила в III квартале 2,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ — до этого в последний раз квартальная прибыль перевозчика фиксировалась два года назад, за тот же период "доковидного" 2019 года. В "ВТБ Капитале" ждут чистой прибыли "Аэрофлота" за III квартал и по МСФО (в группу также входят "Победа" и "Россия"): она может составить 24 млрд руб., прогнозировали аналитики.