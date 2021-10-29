"Делегация Минтуризма Дагестана по поручению главы республики Сергея Меликова на Международной туристической выставке ATF 021 презентовала туристический комплекс Дагестан, представив пять туристических кластеров. Минтуризмом Дагестана совместно с Торговым представительством Российской Федерации в Турции подготовлена обширная деловая программа, включающая мероприятия, направленные на продвижение регионального турпродукта и народных художественных промыслов, презентацию инвестиционных предложений в сфере туризма и многое другое", — сказал Мерданов.

Он отметил, основная цель участия в выставке — поближе познакомиться с лучшими практиками развития туризма.

"Хочу сказать, что Дагестан сегодня является стремительно развивающимся туристским направлением России. Он становится все более привлекательным не только для туристов, но и для инвесторов. У нас есть интересные предложения для инвесторов, желающих инвестировать в туристическую отрасль Дагестана", — подчеркнул глава дагестанского Минтуризма.

Одна из деловых встреч, по словам Мерданова, состоялось с ректором Средиземноморского университета Акдениз в Анталье, профессором Озленен Озкан.

"Нами обсуждены вопросы сотрудничества между Средиземноморским университетом и дагестанскими вузами в части подготовки специалистов для туристической отрасли республики. Озленен Озкан выразила готовность оказать содействие в подготовке организации стажировок для дагестанских студентов и преподавателей профильных туристических образовательных учреждений на базе университета Акдениз и предложила направить группу преподавателей в Дагестан, которые проведут обучающие семинары для студентов республики", — сказал Мерданов.

Он отметил, что Средиземноморский университет является самым крупным учебным заведением Турции, где учится более 70 тыс. студентов, имеет 30 факультетов и готовит специалистов для сферы туризма.

С главой территориального управления по культуре и туризму провинции Анталья Джандемиром Зороглу Мерданов обсудил возможности заимствования лучших практик представителей турецкой туриндустрии дагестанскими предпринимателями, расширения взаимного участия в событийных туристических мероприятиях, реализации совместных проектов.

Еще одну важную встречу Мерданов провел с мэром города Антальи Мухиттином Беджеком.

"В ходе встречи обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества, расширения двусторонних связей в областях культуры и туризма, установления побратимских отношений между городами Дербент и Анталья. Мэр выразил готовность оказать содействие в вопросах продвижения туристских услуг, товаров и продукции Дагестана в городе Анталье, предоставления для этого специализированных выставочных и других площадок", — подчеркнуло министр.

Международная туристическая выставка Antalya tourism fair прошла в Анталье с 27 по 28 октября.