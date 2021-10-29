«После того, как объявили о введении QR-кодов, в гостиницах пошли отказы: от 25 до 35%. И мы должны были либо вернуть деньги, либо они еще не платили и просто отказывались от заявок», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Мусакин напомнил, что на ноябрьские праздники еще до объявления периода нерабочих дней наблюдалось большое количество бронирований в загородных отелях, курортных гостиницах, а также в городах, например, в Петербурге, Казани.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в России и объявление нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября заставило многие регионы ввести ограничения, в частности гостиницы почти в 50 субъектах РФ при заселении стали требовать QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде. В качестве альтернативы принимается ПЦР-тест на коронавирус.