"1, 2 и 3 ноября экскурсии проводиться не будут, территория музея-заповедника "Ясная Поляна" закрыта для посетителей. В эти же дни для посещения закрыты и филиалы музея, за исключением Крапивенского краеведческого музея и Музея Земства (открыты 2 и 3 ноября) и культурно-выставочного комплекса "Л. Н. Т." в Туле (открыт 3 ноября)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 30 октября музей-усадьба "Ясная Поляна" переходит на осенне-зимний график работы. С 4 по 7 ноября музей работает в соответствии с осенне-зимним графиком.

Территория заповедника будет открыта для посетителей ежедневно. Посетителям предлагается бесплатный аудиогид "Прогулка по Ясной Поляне" — его можно загрузить на смартфон.

В первой половине дня для посетителей будут проводить экскурсии по маршруту "Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских", далее начинаются экскурсии по маршруту "Заповедник — Дом Толстого" (без посещения Флигеля Кузминских).

Самостоятельное посещение мемориальных зданий невозможно, отметили в пресс-службе.

В музее также напомнили, что с 9 по 16 ноября в Доме Толстого будет проходить подготовка к зимнему сезону. В эти дни экскурсии по Дому писателя проводиться не будут.

Также сообщается, что посещение музея, его филиалов и мероприятий возможно только при предоставлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода. Наличие QR-кода, а также документа, удостоверяющего личность, необходимо для посетителей старше 18 лет. Дети и подростки до 18 лет могут посещать музей без QR-кода.

В Тульской области нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 500 тыс. человек. Здесь проходят съезды потомков Льва Николаевича со всего мира, встречи писателей, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.