"К сожалению, большой урон был нанесён туристической области, но тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу году можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге", — сказал Путин в ходе российско-финляндских переговоров.

Он отметил, что России и Финляндии в этом году удалось преодолеть в значительной степени урон, который нанесла пандемия коронавируса двухсторонним экономическом отношениям. В частности, товарооборот вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.