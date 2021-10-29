В январе-сентябре 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 1 млн 235,310 тыс. человек. Таким образом, за 9 месяцев текущего года он вырос в 1,8 раза.

В сентябре 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 332,465 тыс., в сентябре 2020 года — 208,311 тыс. человек. Таким образом, он вырос на 60%.

В январе-сентябре и сентябре 2019 года пассажиропоток самарского аэропорта равнялся 2 млн 301,384 тыс. и 298,567 тыс. человек соответственно. Таким образом, к доковидному периоду показатель за 9 месяцев снизился на 2,1%.

Сообщается также, что в январе-сентябре этого года аэропорт обработал 1 тыс. 785,75 тонны грузов против 1 тыс. 652,72 тонны за аналогичный период 2020 года.

В настоящее время из "Курумоча" более 50 российских и зарубежных авиаперевозчиков осуществляют регулярные полеты более чем по 80 направлениям в РФ, в ближнее и дальнее зарубежье.