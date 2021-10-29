До этого в последний раз "Аэрофлот" получал чистую прибыль в III квартале "докоронавирусного" 2019 года: по РСБУ она составила 21,4 млрд руб., по МСФО — 29,1 млрд руб.

Выручка выросла в 2,3 раза, до 126,1 млрд руб. Положительное влияние на нее оказало развитие перевозок на внутренних линиях и продолжение восстановления международного сегмента, сообщили в пресс-службе компании.

Себестоимость продаж "Аэрофлота" в III квартале выросла на 56%, до 117,7 млрд руб.

За 9 месяцев "Аэрофлот" получил чистый убыток в размере 23,4 млрд руб., тогда как годом ранее он был на уровне 65,6 млрд руб. (-64%). Выручка за этот период выросла на 56%, до 276 млрд руб., себестоимость продаж — на 17%, до 295,2 млрд руб.

Затраты на топливо за 9 месяцев увеличились на 30% год к году: в основном это обусловлено ростом цены авиакеросина, который составил более 29%, отметили в компании. Расходы на лизинг самолетов остались на уровне 2020 года "благодаря строгой дисциплине в отношении расширения парка воздушных судов". Расходы на оплату труда снизились на 12%.

"Значительный вклад в улучшение финансового результата внес спрос и обеспеченный им рост объема внутрироссийских перевозок, на которые компания сделала ставку в высокий сезон, — прокомментировал результаты CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин, которого цитирует пресс-служба. — Постепенное снятие ограничений в международном сегменте, возможности которого были максимально использованы компанией, также оказало положительное влияние на результаты. Если в январе 2021 года выставленные емкости авиакомпании "Аэрофлот" на международных линиях составляли только 16% от уровня сопоставимого периода 2019 года, то к сентябрю показатель восстановления перевозок достиг 40%".