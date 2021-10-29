В новом сезоне на внутрироссийских воздушных линиях, в том числе, будет возобновлена часть ранее действовавших маршрутов. Так, с 31 октября в расписание аэропорта вернутся прямые рейсы в Горно-Алтайск, с 3 ноября — в Сыктывкар и Нарьян-Мар. Полеты в эти города будет выполнять авиакомпания "РусЛайн". Новым направлением стал Тобольск, куда 21 октября из Екатеринбурга отправился первый рейс авиакомпании Red Wings.

На международных направлениях авиакомпании продолжат выполнять регулярные и чартерные рейсы из Екатеринбурга на Кипр, в ОАЭ, Турцию, Египет, Доминикану, Венгрию, Германию и страны СНГ.

"Новые авиаперевозчики планируют выполнять полеты в Дубай, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, в связи с чем ожидается кратное увеличение количества рейсов на этих направлениях из Екатеринбурга", — отмечается в сообщении.

По ближнему зарубежью, в частности, запланировано открытие рейсов в Самарканд, а также увеличение частот в Фергану, Душанбе, Ходжент.

Международный аэропорт "Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.