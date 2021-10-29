По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из России вырос почти на 86%. Второе место по числу туристов заняла Германия (2,26 млн). Тройку лидеров замыкает Украина, откуда приехали 1,7 млн путешественников. За ней следует Болгария (806 тыс.), замыкает первую пятерку Иран (708,7 тыс. туристов).

Согласно статистике, в сентябре Турцию посетили 3,5 млн иностранных туристов, из них больше всего россиян – 996,3 тыс. Второе место заняла Германия (396,9 тыс.), третье – Украина (312,1 тыс.). Далее следует Болгария, откуда прибыли 163,6 тыс. туристов. Замыкают первую пятерку Иран (152,7 тыс.).

Общее число иностранных туристов, посетивших Турцию с января по июль, составило 17,5 млн, это на 86% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Наибольшей популярностью у путешественников пользовались Анталья (6,76 млн), Стамбул (5,8 млн), провинции Эдирне (1,8 млн), Мугла (869 тыс.) и Измир (486 тыс.).