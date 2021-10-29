"Завтра пройдет официальное открытие завершенного памятника на Серафимовском кладбище, разумеется, в рамках (коронавирусных) ограничений, которые завтра вступают в силу. Естественно, будут участвовать родственники", — сказал Ржаненков.

Мероприятия продолжатся в 13:00 на Румболовой горе во Всеволожске, где тоже есть мемориал жертвам катастрофы, сообщила журналистам председатель совета благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова.

Самолет А321 компании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года, на 24-й минуте полета на севере полуострова Синай. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Пассажирами рейса были граждане РФ, Украины и Белоруссии. Директор ФСБ Александр Бортников 17 ноября 2015 года сообщил, что катастрофа произошла в результате теракта: на борту самолета была взорвана бомба мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.