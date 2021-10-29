"Кафе и рестораны полуострова с 30 октября по 30 ноября включительно не смогут работать с 23:00 до 07:00", — говорится в сообщении.

Невакцинированные пожилые сотрудники предприятий с 8 ноября должны уйти на "дистанционку".

"С 8 ноября этого года работодатели должны будут перевести на дистанционный режим работы не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции работников в возрасте 65 лет и старше и работников из числа граждан, имеющих хронические заболевания", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Александра Кузнецова, который курирует региональный Минздрав.

Внесены изменения и в перечень документов, по которым разрешены посещения предприятий общественного питания, организаций культуры государственной и негосударственной принадлежности.

"Теперь с медицинской справкой, подтверждающей, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против COVID-19, необходимо одновременно предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не позднее чем за 72 часа до посещения указанной организации. Эти изменения в регионе пока будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Исключение составляют спортивные организации — бассейны, спортивные и тренажерные залы — где указанные документы нужно будет предоставлять с 30 октября и до смягчения ограничений", — сказано в сообщении.

Как сообщалось, с 30 октября на Камчатке введена система QR-кодов о вакцинации от COVID-19, которая коснется учреждений общепита, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек, а также будет распространяться на конгрессно-выставочные мероприятия и любые собрания свыше 40 человек.