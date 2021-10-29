При этом в январе-сентябре 2020 года было обслужено 8,182 млн пассажиров. Таким образом, рост пассажиропотока по итогам 9 месяцев составил 64,8%. Однако он пока не вернулся к доковидным показателям (15,150 млн пассажиров в январе-сентябре 2019 года).

В сентябре 2021 года аэропорт обслужил 1,896 млн человек, что на 36,8% превышает показатель сентября прошлого года.

Ранее сообщалось, что ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", управляет аэропортом "Пулково") прогнозирует по итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта на уровне 14 млн человек, это превысит показатель 2020 года на 28%.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".