«Первый рейс между городами уже выполнен, на борту было 110 туристов и египтян. Предполагается, что рейсы будут осуществляться раз в неделю, однако частота полетов может быть увеличена, если спрос будет высоким. Цена за билеты в обе стороны составляет около $115, включая налоги. Рейс будет возвращаться на курорт Красного моря вечером того же дня», — пишет издание.

Как отмечает газета, власти приняли решение возобновить авиасообщение между Шарм-эль-Шейхом и Луксором, чтобы объединить пляжный и экскурсионный туризм и разнообразить туристический продукт. Предполагается, что за счет такого маршрута до достопримечательностей туристы смогут посетить больше мест в Египте, а продолжительность поездки в страну вырастет.

«Повторный запуск рейсов обогащает туристический опыт, связывая города долины Нила с пляжными курортами, и развивает внутренние рейсы между туристическими провинциями», — пояснили в EgyptAir.

В компании пояснили, что последние шесть лет (с декабря 2015 года) добраться из Шарм-эль-Шейха в Луксор и обратно можно было только с пересадками. Так, со стыковкой в Каире время в полете составляет почти 6 часов, а прямым рейсом – 40 минут.

Как сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, экскурсии в Луксор на регулярных рейсах EgyptAir вряд ли будут пользоваться спросом у организованных российских туристов. «Туроператоры, как правило, не предлагают своим клиентам перелеты на регулярке в рамках экскурсионного продукта. Чаще всего такие авиаэкскурсии в Луксор делают на специальном чартере в рамках однодневного тура. Стоимость такой турпоездки (перелет плюс экскурсия плюс трансфер плюс питание) – от $275 за человека и выше. Есть информация, что чартерная перевозка с Южного Синая в Луксор появится в ноябре», — сказала она.

По словам Ломидзе, российские туристы за рубежом предпочитают групповые автобусные экскурсии.

В августе министр туризма АРЕ Халед аль-Анани заявлял о планах поставить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями республики.