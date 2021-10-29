"В линейный отдел МВД России поступило сообщение от диспетчера аэропорта о том, что на борт самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Омск, требуется наряд полиции. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что один из пассажиров во время перелета курил в туалетной комнате лайнера", — говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался ранее не судимый 36-летний житель Рязанской области. В отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

В транспортной полиции напомнили, что запрет на курение на борту воздушного судна — необходимое требование для обеспечения безопасности полетов.

"В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков", — отмечает пресс-служба.