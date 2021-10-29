"Пермский край получит 1,75 млрд рублей на строительство современного здания для краевой художественной галереи. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин" , — говорится в сообщении.

Новую площадку для музея планируют открыть в 2023 году — к 300-летнему юбилею Перми. Пока галерея не имеет собственного помещения, посетителям доступна малая часть музейного фонда. Экспозиция находится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Здание построят в историческом центре Перми рядом с речным вокзалом. Его общая площадь превысит 20 тыс. кв. м.

Помимо выставочных залов в нем будет библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Пермская государственная художественная галерея открылась в 1922 году. В ее коллекции находится более 50 тыс. экспонатов, среди них — уникальная пермская деревянная скульптура.