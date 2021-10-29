Так, на этот период вводится обязательная самоизоляция для тех, у кого есть хронические заболевания, кроме привитых или переболевших COVID-19 в последние полгода.

Кроме того, работодатели должны перевести своих сотрудников с хроническими заболеваниями, которые не вакцинированы и не болели COVID-19 в течение последних шести месяцев, на "удаленку".

Работодателям рекомендовано при вакцинации от коронавируса освобождать сотрудников от работы на два дня с сохранением зарплаты.

В кафе и ресторанах будет приостановлено проведение развлекательных мероприятий, в ТРЦ — работа фуд-кортов.

Также с 30 октября по 7 ноября отменены спектакли и концерты, прием посетителей в учреждениях культуры, вводится запрет на проведение спортивных мероприятий.

Зарегистрировать брак можно только по предварительной записи, на бракосочетании могут присутствовать не более десяти человек.

С 1 ноября все взрослые жители региона смогут посетить торговые центры, учреждения культуры и спорта, гостиницы, заведения общепита (кроме кафе и столовых на вокзалах, предприятиях, в аэропорту), парикмахерские и другие организации, предоставляющие бытовые услуги, только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном заболевании либо ПЦР-теста.

По данным оперштаба, 28 октября впервые с начала пандемии в Курганской области выявлено в сутки свыше 200 новых случаев заражения COVID-19.