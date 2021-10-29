"Еще одно ограничение касается посещения мероприятий в закрытых помещениях численностью более 200 человек. Доступ на данные площадки будет возможен при предъявлении электронного сертификата с портала Госуслуг после пройденной вакцинации. Также получить такой документ могут переболевшие коронавирусом люди, имеющие официально подтвержденный диагноз", — говорится в сообщении.

В период с 30 октября по 30 ноября работодателям рекомендовано создать условия для удаленной работы граждан из уязвимых категорий, не прошедших вакцинацию, сообщает пресс-служба. На этот же период приостанавливается проведение массовых мероприятий на открытых площадках.

Предприятия, которые занимаются организацией зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывают услуги общественного питания, не будут работать с 23:00 до 06:00 местного времени. На прошлой неделе областная власть сообщала об ограничении работы таких заведений с 24:00 до 06:00. Исключения — обслуживание на вынос, услуги по доставке, общепит на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, на автозаправочных станциях.

С 30 октября по 7 ноября все предприятия жизнеобеспечения, структурно подчиненные органам государственной власти, будут работать в штатном режиме. Также продолжат работу медицинские учреждения, детские сады, МФЦ, учреждения культуры и спорта.

Для школьников на каникулах будут организованы лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях, за исключением находящихся на карантине.

Жителей области старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, но не сделал прививку и не переболел, призывают соблюдать режим самоизоляции на дому.

На прошлой неделе заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук сообщил журналистам, что некий фонд предпринимателей, готов с 25 октября всем пенсионерам выплачивать по 1 тыс. рублей после прививки.

Он также заявил, что вводить QR-коды для посещения общественных мест, в том числе торговых центров, в регионе не будут. "Мы не сепарируем привитых и непривитых", — говорил зампред.