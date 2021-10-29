Как говорится в сообщении авиакомпании, чистый убыток в июле-сентябре составил 192 млн евро по сравнению с 1,67 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Air France-KLM впервые с начала пандемии зафиксировала операционную прибыль в размере 132 млн евро. Прибыль до налоговых, амортизационных, процентных и износных выплат (EBITDA) составила 796 млн евро. Выручка подскочила до 4,57 млрд евро с 2,04 млрд евро годом ранее.

Количество пассажиров, перевезенных Air France-KLM в минувшем квартале, увеличилось на 92% по сравнению с сопоставимым периодом годом ранее и достигло 16,94 млн. Загруженность рейсов поднялась до 66% от уровня 2019 года.

В компании отметили, что открытие границ США для вакцинированных от коронавируса европейцев, а также открытие границ Сингапура и Канады способствовали увеличению резервирований.

Авиакомпания ожидает увеличения загруженности в четвертом квартале до 70-75% от допандемийного уровня, а также прогнозирует получение положительной EBITDA.

В Air France-KLM также заявили, что рассматривают варианты рекапитализации для улучшения баланса компании.

Котировки акций Air France-KLM в ходе торгов в пятницу растут на 5,7%. Капитализация компании с начала года уменьшилась на 18,6% (до 2,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 вырос на 22%.