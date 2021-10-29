"Суд постановил признать злоумышленницу виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет", — сказано в сообщении.

Дело против осужденной было возбуждено по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество", объем материалов составил 23 тома.

Следствие установило, что 46-летняя мошенница с ноября 2017 по июль 2019 года, работая представителем двух туркомпаний, которые были оформлены на дочь и знакомую, похищала деньги клиентов и заемные средства банков.

"Подсудимая заключала договоры по продаже туристических путевок за границу. Клиенты вносили полную предоплату. Однако затем обещанных туров не получали. Большинство потерпевших знали злоумышленницу не первый год, неоднократно приобретали у нее турпродукты, высоко отзывались о ее деловых и личных качествах", — сообщает управление.

Всего жертвами мошенницы стали 26 клиентов, которые в общей сложности перечислили ей 3,8 млн рублей.

Помимо этого, мошенница, являясь представителем двух индивидуальных предпринимателей, заключила договоры на привлечение банковских кредитов при продаже путевок. Причем эти договоры она могла оформлять дистанционно при помощи специальных программ.

Используя паспортные данные и фотографии клиентов, женщина без их ведома в общей сложности взяла в пяти банках 28 потребительских кредитов. При этом в оригиналах документов она ставила их поддельные подписи. Полученные деньги подсудимая также похитила.

По подсчетам правоохранителей, суммарный ущерб от ее деятельности составил порядка 12 млн рублей.

Также выяснилось, что подсудимая прежде уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и хищение денег у клиентов туркомпаний.