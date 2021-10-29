«Объем инвестиций по первым 38 одобренным проектам составит около 200 млрд рублей, из которых 140 млрд рублей будут привлечены бизнесом в виде льготных кредитов. Это позволит уже в ближайшие 2-3 года создать около 14 тыс. новых современных номеров различных категорий звездности. При этом первые проекты по реконструкции будут готовы уже в следующем году», — цитирует пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По его словам, кредиты инвесторам будут предоставляться на срок до 15 лет, а государство будет субсидировать банкам сумму в размере ставки рефинансирования, так, чтобы для конечного инвестора ставка по кредиту была в диапазоне 3-5% годовых. Перечень одобренных Ростуризмом проектов был согласован подкомиссией правительственной комиссии по туризму.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, 75% одобренных проектов будет находиться под управлением федеральных и международных гостиничных операторов, таких, как «Алеан», «Космос», «Азимут», Hilton, Accor (Mercure), Holiday inn, Marriot International, Sheraton, Novotel, «Рэдиссон» и др.

«Более половины поддержанного номерного фонда – порядка 9 тыс. номеров из 14 тыс. будет создано в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской, Ярославской и Тверской областях (Завидово), Карачаево-Черкессии (Архыз) и др. Еще около тысячи номеров поддержано в Сибири и на Дальнем Востоке – в Шерегеше, на Байкале, в Приморском крае и Сахалинской области», — рассказала руководитель ведомства.

Правительство РФ в 2021 году начало реализацию программы льготного кредитования строительства объектов туринфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ее цель – увеличить количество качественных отелей круглогодичного формата во всех регионах России. Кредиты можно получить под 3-5% годовых на 15 лет. На реализацию программы до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей. Ростуризм рассчитывает за этот период выдать кредитов на 200 млрд рублей. В августе ведомство начало принимать от банков инвестпроекты строительства отелей, претендующих на льготные кредиты.