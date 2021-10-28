"С 8 ноября вводятся следующие ограничения: предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23.00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые мероприятия также разрешено проводить до 23:00.

Новые ограничения содержатся в поправках к постановлению правительства Петербурга №121 (об антикоронавирусных мерах), который подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно документу, работодателям рекомендовано в течение четырех недель перевести на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, для прохождения вакцинации, если у них нет противопоказаний против прививки.

Кроме того, работодателям рекомендовано освободить от работы на два дня с сохранением зарплаты работников при получении первого и (или) второго компонентов вакцины в день вакцинации и на следующий день.

С 30 октября непривитым неработающим гражданам старше 60 лет рекомендовано не покидать места проживания, за исключением вынужденного выхода из дома для обращения за экстренной медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью, а также для приобретения товаров или получения услуг, реализация которых не ограничена постановлением, для выгула домашних животных на расстоянии до 100 метров от дома и для выноса мусора до ближайшего места накопления отходов.

Согласно постановлению, при противопоказаниях от привики, помимо справки о медотводе в учреждениях, где требуется предъявление QR-кода, необходимо показывать отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три календарных дня.