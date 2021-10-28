"Работаем сейчас над темой размещения горнолыжки. У нас есть несколько вариантов. Понятно, что — Ай-Петри, но там проблемы с коммуникациями. Мы сейчас смотрим, сможем ли их быстро решить или не сможем. И второй вариант — это размещение в районе Ангарского перевала", — сказал Ворона.

По его словам, реализация проекта может начаться уже в следующем году.

Как сообщалось, возможность развития Крыма как горнолыжного курорта начали изучать в конце 2019 года. Обсуждалась возможность использования для этого северных склонов гор, которые зимой обычно покрыты снегом.

В конце 2020 года министерство курортов и туризма Крыма получило заключения нескольких организаций о том, что возможность открытия горнолыжного курорта на полуострове существует. Глава ведомства Вадим Волченко тогда пояснял "Интерфаксу", что при этом есть инфраструктурные ограничения и специфика, связанная с высотами, подъездными путями, точками подключения, "но они преодолимые".