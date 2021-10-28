«Несмотря на высокую конкуренцию с Египтом, Турцией и другими зарубежными направлениями, Кипр входит в первую пятерку лидеров продаж на ноябрьские праздники, спрос по направлению вырос на 20-25%. Туроператоры сообщают о закрытии мест в заездах на вылеты в нерабочую неделю», — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, конец октября-начало ноября на Кипре еще считается бархатным сезоном, и на заезды в это время всегда есть заявки. Учитывая высокий спрос, на направлении отмечается дефицит авиабилетов и нехватка свободных мест в отелях премиум-сегмента, многие из них уже встали на «стопы».

По данным министерства туризма Кипра, за 9 месяцев 2021 года страну посетило 1,299 тыс. иностранных туристов, из них почти 418 тыс. — россияне. На втором месте Великобритания (208 тыс. туристов), Польшу (75 тыс.), Украину (64 тыс.), Грецию (около 62 тыс.) и Израиль (41,5 тыс.).

В сентябре 2021 года лидерами турпотока стали путешественники из Великобритании (97,7 тыс.), на втором месте – из России (88,9 тыс.), далее следуют Польша (20,6 тыс.), Украина (14,7 тыс.), Греция (почти 14 тыс.) и Германия (12,6 тыс.).