Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В сообщении отмечается, что включение аэропорта в данный перечень будет способствовать не только увеличению пассажиропотока в грозненском аэропорту, но также поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность и будет способствовать росту экономики республики в целом.

Электронная виза оформляется по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо иных документов, подтверждающих цель путешествия.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.