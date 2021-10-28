"4 ноября в музеях Московской области пройдет всероссийская акция "Ночь искусств". Как и в прошлом году, все мероприятия состоятся в онлайн-формате", — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что это будут программы, подготовленные специально к акции.

Так, литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" проведет онлайн-трансляцию мини-спектаклей Мелиховского театра "Чеховская студия".

Музей-заповедник "Зарайский кремль" проведет видеолекции, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.

Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина представит онлайн-экскурсию по старинному парку усадьбы Вяземы и онлайн-трансляцию концерта лауреата международных конкурсов Натальи Гавриловой.

Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока совместно с Музеем-архивом Д.И. Менделеева в Санкт-Петербурге подготовил программу "Петербургская квартира Д.И. Менделеева. События из жизни ученого".

В Минкультуры Подмосковья напоминают, в период с 28 октября по 7 ноября музеи в Подмосковье работают с 50-процентной заполняемостью. Для взрослых обязателен QR-код и документ, удостоверяющий личность. У несовершеннолетних QR-коды спрашивать не будут.