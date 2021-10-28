"С 30 октября в дополнении к имеющимся уже ограничительным мерам вводятся обязательная самоизоляции граждан старше 60 лет, которые не вакцинированы против новой коронавирусной инфекции или не болели этой инфекцией в течение последнего полугодия", — сказала Фазлеева.

Также с 30 октября запрещено проведение культурно-зрелищных мероприятий (концерты, показ мод, фестивали), в том числе и для детей. Невозможна будет и работа кафе и ресторанов ночью (за исключением аэропортов, вокзалов и дорожного сервиса за пределами населенных пунктов); всех магазинов ночью, за исключением аптек и АЗС; развлекательных комплексов в торговых центрах; ярмарок, за исключением розничной торговли на открытых площадках; бань и саун в ночное время.

Вход в торговые центры детей без сопровождения родителей или законных опекунов также будет запрещен с 30 октября.

Вход в кафе, рестораны, столовые (за исключением покупки на вынос, обслуживание в аэропортах, вокзалах или банкетах), торговый центр и магазины непродовольственных товаров площадью более 150 кв.м., в бассейны и фитнес-центры будет осуществляться по QR-кодам при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

"С 15 ноября для работы в театрах, кинотеатрах, кинозалах, цирках, концертных залах, официальных физкультурных, спортивных и культурных мероприятий будут повсеместно требоваться QR-коды. Подтверждение кода может производиться любым документом, удостоверяющим личность, а также справками с места работы, но с наличием фотографии", — подчеркнула Фазлеева.

Эти меры будут действовать до улучшения эпидситуации.