При этом 60,8% доходов получены за счет сдачи номеров, 28,6% — от услуг общепита, 2,3% — за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,3% — от других услуг.

В целом, в январе-сентябре туристы в Азербайджане совершили 1 млн 340,6 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 66,3%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку — 46,37%.

При этом 241 тыс., или 18% ночевок совершили иностранные граждане или лица без гражданства (спад на 35%). Из них 15,3% — туристы из Турции, 11,3% — России, 11,2% — Великобритании, 6%- ОАЭ, 3,4% — Италии, 3,2% — Германии, по 3,1% — Израиля и США, 2,2% — Катар, 1,7% — Индии, 1,5% — Беларуси, 1,4% — Нидерландов, по 1,3% — Ирана и Казахстана, 1,2% — Франции, по 1% — Норвегии и Грузии, 28,9% — из других стран.

82,9% ночевок иностранных граждан и лиц без гражданства пришлось на долю гостиниц Баку, 3,2% — Гусар, 2,1% — Нахчыванской АР, 1,8% — Губы, 1,6% — Шабрана, 1,3% — Нафталана, по 0,4% — Мингячевира и Шемахи, 1% — гостиниц в других городах и районах Азербайджана.

За отчетный период средний уровень загрузки отелей по республике составил 11,2% против 7% годом ранее