"Учитывая сложившуюся обстановку, а также многочисленные обращения граждан, по поручению губернатора мы решили расширить периметр работы блокпостов. Дополнительные пункты контроля будут развернуты на выезде из села Орлиное, по трассе Ялта — Севастополь, это мыс Сарыч, и также на Северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишневое. Таким образом, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя будут передвигаться без ограничений", — сказал Краснокутский журналистам в четверг.

Всего, по его данным, будут действовать семь блокпостов на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. Ежедневно там будут работать более 200 человек: сотрудники МВД, казаки и народные дружинники.

Для разъяснения работы блокпостов власти организовали "горячую линию". Экстренные случаи будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Как сообщалось, с 30 октября по 7 ноября на въезде в Севастополь будут установлены блокпосты, на которых необходимо будет предъявить документ, подтверждающий либо вакцинацию от коронавируса, либо перенесенное заболевание. Правило будет действовать как для туристов, так и для севастопольцев. Изначально планировалось, что эти пункты будут расположены ближе в Севастополю, в итоге отрезанными могли оказаться несколько населенных пунктов.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после летних максимумов начали фиксировать в Севастополе во второй декаде октября. Антирекорд обновился в этом месяце 15 раз. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 38 тыс. человек, более 1,3 тыс. пациентов умерли.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров. Непривитых пожилых, беременных и жителей с хроническими заболеваниями обязали самоизолироваться. Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

С 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты.