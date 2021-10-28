"С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса, на данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15-20%. Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами в режиме видеоконференции", — приводятся в сообщении слова главы Минкурортов республики Вадима Волченко.

Согласно новым правилам, при заселении в гостиницы Крыма туристы должны предъявить результат ПЦР-теста и QR-код. Власти региона обсуждают введение экспресс-тестирования для всех въезжающих.

Ранее крупные отельеры Крыма заявили "Интерфаксу" об отмене 15-20% броней на ближайшее время. По их данным, часть из этих туристов сделали выбор в пользу зарубежных курортов или частного сектора.