Между тем выручка корпорации за отчетный период сократилась на 6% — до 10,52 млрд евро. Это обусловлено снижением числа поставленных клиентам самолетов — до 127 по сравнению со 145 годом ранее,

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT), которую компания считает более значимым показателем, упала в минувшем квартале на 19% — до 666 млн евро.

Тем не менее, данный показатель оказался на 7% выше рыночного прогноза, заявили аналитики Citi.

Airbus по-прежнему планирует поставить клиентам 600 самолетов в этом году. Между тем прогноз скорректированной EBIT на 2021 год был повышен до примерно 4,5 млрд евро по сравнению с ранее ожидавшимися 4 млрд евро.

Кроме того, компания ожидает, что свободный денежный поток без учета слияний и поглощений и клиентского финансирования по итогам текущего года составит около 2,5 млрд евро против прежней оценки в 2 млрд евро. В январе-сентябре данный показатель равнялся 2,26 млрд евро.

Котировки акций Airbus повышаются на 2% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла почти на четверть — до 86,4 млрд евро.