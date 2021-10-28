"Музей работает согласно приказу министерства культуры РФ "О функционировании федеральных организаций культуры, находящихся в ведении министерства культуры Российской Федерации, в период нерабочих дней с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года, а также после завершения нерабочих дней", — говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что документ не вступает в противоречие с указом губернатора Псковской области от 21 октября, где отдельной строкой прописано право федеральных учреждений культуры работать в указанный период в штатном режиме.

В "Михайловском" в то же время напомнили, что купить билет в музей или на экскурсию по парку можно будет только по предъявлении QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или факт перенесенного заболевания.

Граждане, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, должны иметь при себе два документа. Первый из них — о наличии таких противопоказаний — должен быть заверен в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации. Второй — QR-код отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление коронавируса, выполненного за сутки до посещения музея.

Молодых людей в возрасте до 18 лет пустят в музей при наличии у них средств индивидуальной защиты. Военнослужащие и лица, приравненные к ним, в случае отсутствия у них QR-кода смогут побывать в музее, предъявив медицинский документ установленного образца, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19 или факт вакцинации, а также документ, удостоверяющий личность.

В музее добавили, что территория музеев-усадеб легко позволяет на прогулках по парку без экскурсии соблюдать социальную дистанцию, более того — находиться друг от друга на расстоянии, которое значительно превышает и полтора, и два метра.

Как сообщалось, указом псковского губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро, концертных и иных организаций культуры. Разрешена только финансово-хозяйственная деятельность в этих учреждениях, а также будут работать кассы. Время работы общепита с 30 октября по 7 ноября сокращается до 23:00. Номерной фонд гостиниц в эти же дни должен быть заполнен не больше чем на 50%.

Кроме того, продлен запрет проведения массовых мероприятий, за исключением религиозных, а также профессиональных и официальных спортивных соревнований, включенных в календарный план, целью которых является формирование спортивных сборных команд области на 2022 год и отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.

Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе фуд-корты, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе. В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.