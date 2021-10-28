"Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в ряде регионов обсуждается введение QR-кодов на общественном транспорте, и рассматривается ли возможность их внедрения в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Кроме того, Пескова спросили о том,, связаны ли данные по избыточной смертности в стране именно с коронавирусом — или есть и другие причины.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, совершенно очевидно, что "причина в ковиде".

"Однозначно связана с ковидом и с последствиями от ковида", — сказал Песков.